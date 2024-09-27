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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1779 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Перу 1 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Перу 1 эскудо 1779 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
707 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Перу 1 эскудо 1779 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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