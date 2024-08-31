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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3484 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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