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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1773 года MJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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