Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1773 года MJ (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.
Сохранность
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Где продать?
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