Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1773 года JM (Перу, Карл III)
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 732 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 732 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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