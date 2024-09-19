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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1773 года JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1773 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1773 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 732 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 732 USD
Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Перу 1 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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