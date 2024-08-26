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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4821 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2415 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 999 USD
Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1410 USD
Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 1 эскудо 1770 LM JM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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