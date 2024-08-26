Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4821 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2415 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 999 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1410 USD
Где продать?
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