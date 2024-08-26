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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1768 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1768 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
7509 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1929 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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