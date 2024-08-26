Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
7509 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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