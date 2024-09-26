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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1765 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1765 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34608 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1110 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Перу 1 эскудо 1765 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Перу 1 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Перу 1 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1765 LM JM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Перу 1 эскудо 1765 LM JM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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