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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1764 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1764 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Cayón Subastas за 820 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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