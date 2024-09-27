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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10925 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1763 LM JM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1763 LM JM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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