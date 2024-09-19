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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1761 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1761 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1761 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1761 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4900 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1761 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
5251 $
Цена в валюте аукциона 4900 EUR
Перу 1 эскудо 1761 LM JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Перу 1 эскудо 1761 LM JM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 1 эскудо 1761 LM JM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU50 NGC
Цена
2990 $
Цена в валюте аукциона 2990 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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