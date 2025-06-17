ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 гротен 1817 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес0,974 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2026 гр
- Диаметр16,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC390,960
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал1 гротен
- Год1817
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1817 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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