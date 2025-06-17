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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 гротен 1817 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1 гротен 1817 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 1 гротен 1817 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2026 гр
  • Диаметр16,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC390,960

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал1 гротен
  • Год1817
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1817 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьAU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе WAG - 8 мая 2022
ПродавецWAG
Дата8 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Felzmann - 11 марта 2015
ПродавецFelzmann
Дата11 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
******
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Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе WAG - 4 августа 2013
ПродавецWAG
Дата4 августа 2013
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1 гротен 1817 на аукционе Münzen & Medaillen - 7 ноября 2002
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата7 ноября 2002
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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