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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 1 гротен Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург

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1 гротен 1817

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1817390,960014
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