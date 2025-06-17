ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
2 гротена 1815 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,291)
- Вес1,392 гр
- Чистого серебра (0,013 oz) 0,4051 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,080,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал2 гротена
- Год1815
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 2 гротена 1815 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата5 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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12
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