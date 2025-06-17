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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

2 гротена 1815 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 2 гротена 1815 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 2 гротена 1815 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,291)
  • Вес1,392 гр
  • Чистого серебра (0,013 oz) 0,4051 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,080,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал2 гротена
  • Год1815
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 2 гротена 1815 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 29 января 2025
ПродавецKünker
Дата29 января 2025
СохранностьSP66 PCGS
Цена
4171 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 5 октября 2020
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата5 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Sonntag - 2 июня 2016
ПродавецSonntag
Дата2 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2012
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 гротена 1815 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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