flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 2 гротена Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург

type-coin
type-coin

2 гротена 1815

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18151,080,000022
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Петра Фридриха ВильгельмаВсе ольденбургские монетыольденбургские монеты номиналом 2 гротенаНумизматические аукционы