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Пётр Фридрих Вильгельм
2 гротена
Серебряные монеты 2 гротена Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург
2 гротена 1815
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1815
1,080,000
0
22
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