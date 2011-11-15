flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1869 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1869 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1869
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1869 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ольденбург 1 шварен 1869 B на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Ольденбург 1 шварен 1869 B на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 шварен 1869 B на аукционе New York Sale - 9 января 2013
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2013
СохранностьPROOF
Цена
Ольденбург 1 шварен 1869 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шварен 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Николауса Фридриха ПетраМонеты Ольденбурга 1869 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские медные монетыольденбургские монеты номиналом 1 шваренНумизматические аукционы