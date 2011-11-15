ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 шварен 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,282 гр
- Диаметр16,28 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC180,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 шварен
- Год1869
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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