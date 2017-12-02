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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1864 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1864 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1864
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 25 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1864 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 1 шварен 1864 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ольденбург 1 шварен 1864 B на аукционе Russiancoin - 7 февраля 2019
ПродавецRussiancoin
Дата7 февраля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Ольденбург 1 шварен 1864 B на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена
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