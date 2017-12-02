ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 шварен 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,282 гр
- Диаметр16,28 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC180,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 шварен
- Год1864
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 25 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.
Сохранность
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