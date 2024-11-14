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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1859 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1859
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Russiancoin за 550 RUB. Торги состоялись 14 ноября 2024.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1859 B на аукционе Russiancoin - 14 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата14 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Ольденбург 1 шварен 1859 B на аукционе Russiancoin - 11 января 2018
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2018
СохранностьНет оценки
Цена
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