ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
3 шварена 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,846 гр
- Диаметр21,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC96,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 шварена
- Год1869
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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