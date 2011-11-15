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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1869 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1869 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC96,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1869
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 125 CZK
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе New York Sale - 9 января 2013
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2013
СохранностьPROOF
Цена
Ольденбург 3 шварена 1869 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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