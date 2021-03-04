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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1859 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC432,120

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1859
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3388 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1859 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 3 шварена 1859 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Ольденбург 3 шварена 1859 B на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ольденбург 3 шварена 1859 B на аукционе Rare Coins - 10 февраля 2024
ПродавецRare Coins
Дата10 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 3 шварена 1859 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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