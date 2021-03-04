ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
3 шварена 1859 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,846 гр
- Диаметр21,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC432,120
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 шварена
- Год1859
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3388 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
Где продать?
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