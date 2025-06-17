НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1816 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC91,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1816
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2018.
Сохранность
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