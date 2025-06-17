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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1816 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC91,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1816
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2018.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1816 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
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