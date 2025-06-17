НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1845 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24,15 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,424
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1/2 гульдена
- Год1845
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2335 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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