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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1845 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,424

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1845
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2335 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Russiancoin - 14 мая 2020
ПродавецRussiancoin
Дата14 мая 2020
СохранностьНет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьUNC
Цена
******
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