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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1867 года

Памятные монеты

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Талер 1867 A 25 лет правления Фридриха Франца II
Средняя цена260 $
Продажи
3362
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