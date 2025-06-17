flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Талер 1867 года A "25 лет правления Фридриха Франца II" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - Талер 1867 года A "25 лет правления Фридриха Франца II" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - Талер 1867 года A "25 лет правления Фридриха Франца II" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • НоминалТалер
  • Год1867
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (359)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1867 года "25 лет правления Фридриха Франца II" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Varesi - 7 мая 2025
ПродавецVaresi
Дата7 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе WCN - 28 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Numedux - 19 октября 2024
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Numedux - 19 октября 2024
ПродавецNumedux
Дата19 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе WCN - 17 октября 2024
ПродавецWCN
Дата17 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе CNG - 26 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьPROOF
К аукциону
Мекленбург-Шверин Талер 1867 A "25 лет правления Фридриха Франца II" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1867 "25 лет правления Фридриха Франца II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IIМонеты Мекленбург-Шверина 1867 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы