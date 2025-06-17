Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Талер 1867 года A "25 лет правления Фридриха Франца II" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,000
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- НоминалТалер
- Год1867
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (359)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1867 года "25 лет правления Фридриха Франца II" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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