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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1862 года

Серебряные монеты

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1/48 талера 1862 A
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