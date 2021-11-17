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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1862 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1862
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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