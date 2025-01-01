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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1808
Средняя цена130 $
Продажи
062
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1808
Средняя цена
Продажи
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