Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1808 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC654,807
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1808
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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