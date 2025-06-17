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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1808 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1808 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1808 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC654,807

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1808
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Heritage - 28 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата28 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Rhenumis - 13 сентября 2023
ПродавецRhenumis
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе HIRSCH - 11 июня 2023
ПродавецHIRSCH
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 18 сентября 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата18 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1808 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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