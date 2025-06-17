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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1843 года "Тип 1842-1846" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1843 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1843 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,468 гр
  • Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC230,232

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1843
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 145 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьНет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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