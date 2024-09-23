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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/24 талера 1816 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1816 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/24 талера 1816 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,39 - 1,91 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1816
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1816 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 12 EUR. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/24 талера 1816 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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