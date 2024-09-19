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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1805 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1805 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1805 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1805
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1805 года со знаком F. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 8153 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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  • Künker (4)
  • UBS (1)
Гессен-Кассель 5 талеров 1805 F на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
5786 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1805 F на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1805 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1805 F на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1805 F на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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