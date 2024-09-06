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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1855 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.

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Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Stack's - February 22, 2022
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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