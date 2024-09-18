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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1846 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 240,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Александр - August 28, 2021
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Гамбург 1 шиллинг 1846 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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