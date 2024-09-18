Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1846 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 240,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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