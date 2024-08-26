Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1837 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 152,639
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1837
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1837 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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