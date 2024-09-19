Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1810 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1810 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1810 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,050

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1810
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1810 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
2984 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
3130 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1810 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1810 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск