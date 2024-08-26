Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1806 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1806 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1806 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,201

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1806
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1806 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24791 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3173 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (3)
  • Künker (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1366 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Гамбург 2 дуката 1806 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1806 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск