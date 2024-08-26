Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1806 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,201
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1806
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1806 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24791 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3173 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1366 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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