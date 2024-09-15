Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1805 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,466
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1805
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1805 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (3)
- Rhenumis (1)
- UBS (1)
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 дуката 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск