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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Золотые монеты 4 эскудо Фернанда VI - Гватемала

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4 эскудо 1755

Год Знак Описание Продажи Продажи
1755 G J 0 0
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