Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года J "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,634
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (115) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (16)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (9)
- Heritage (5)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Künker (34)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzenonline (1)
- Nihon (1)
- Reinhard Fischer (11)
- Rhenumis (3)
- SINCONA (3)
- Sonntag (2)
- Teutoburger (13)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск