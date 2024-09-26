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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года J "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года J "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года J "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (115) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Гёте" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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