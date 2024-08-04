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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года F "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года F "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года F "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,006

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3346 проданному на аукционе Auction World за 630000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2203 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 F "Гёте" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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