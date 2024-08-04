Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года F "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3346 проданному на аукционе Auction World за 630000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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