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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года D "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года D "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года D "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,812

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (175) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 740000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2428 $
Цена в валюте аукциона 2250 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 D "Гёте" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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