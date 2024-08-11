Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года D "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,812
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (175) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 740000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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