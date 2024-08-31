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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года E "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года E "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года E "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Освобождение Рейнской области" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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