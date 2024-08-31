Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года E "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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