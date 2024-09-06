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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года A "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года A "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года A "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 325,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (549) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Александр - July 10, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1930 A "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Освобождение Рейнской области" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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