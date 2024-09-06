5 рейхсмарок 1930 года A "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2015.

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