Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года A "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 325,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (549) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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