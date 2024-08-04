Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года G "Цеппелин" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (170) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Цеппелин" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец iBelgica
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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