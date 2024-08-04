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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года G "Цеппелин" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года G "Цеппелин" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года G "Цеппелин" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (170) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Цеппелин" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе iBelgica - June 21, 2023
Продавец iBelgica
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Цеппелин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Цеппелин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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