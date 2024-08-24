Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года J "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года J "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года J "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (16)
  • Felzmann (5)
  • Gärtner (1)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (6)
  • Heritage (4)
  • Höhn (12)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (7)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (14)
  • WAG (10)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 35000 JPY
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1929 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхсмарок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск