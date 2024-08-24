Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года J "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 35000 JPY
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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