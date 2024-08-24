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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года F "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года F "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (166) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4208 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе GINZA - June 8, 2024
Продавец GINZA
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 22000 JPY
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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