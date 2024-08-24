Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (166) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4208 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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