Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (134) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3847 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1125 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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