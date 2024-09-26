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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года E "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года E "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (134) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Конституция" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3847 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1125 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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