Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года F "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (274) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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