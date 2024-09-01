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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года F "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года F "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года F "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (274) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 F "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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