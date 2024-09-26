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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1925 года J "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1925 года J "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1925 года J "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1925
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1925 года "Рейнланд" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2410 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1500 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1925 J "Рейнланд" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1925 "Рейнланд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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