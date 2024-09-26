Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1925 года J "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1925
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1925 года "Рейнланд" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2410 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1500 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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