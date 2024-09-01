Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1932 года G "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года G "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года G "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1932
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года "Гёте" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (14)
  • Felzmann (7)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (5)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (2)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (3)
  • Künker (3)
  • Macho & Chlapovič (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Niemczyk (2)
  • Rauch (2)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (13)
  • UBS (4)
  • Via (1)
  • WAG (13)
  • Wormser Auktionshaus (2)
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1932 G "Гёте" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1932 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 3 рейхсмарки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск