Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года G "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года "Гёте" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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