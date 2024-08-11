Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года E "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года "Гёте" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4026 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 490 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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