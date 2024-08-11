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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1932 года E "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года E "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года E "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года "Гёте" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4026 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 490 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Александр - May 10, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS63
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1932 E "Гёте" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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